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В Польше рассказали о готовящемся прорыве России в Арктике

Mysl Polska: скорое открытие Севморпути станет экономическим прорывом России в Арктике

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Россия может открыть Северный морской путь через несколько месяцев, и он будет действовать круглогодично. Такое событие будет означать серьезный экономический прорыв страны в Арктике. Об этом пишет издание Myśl Polska.

Через несколько месяцев Северный морской путь будет действовать круглый год, что можно считать прорывом. Этот проект, судовые потоки, добыча сырья, снабжение региона – все это было бы невозможно без одного ключевого элемента – ледоколов, которых у России целый флот, говорится в публикации.

По данным издания, Россия также сейчас строит новые и более прочные ледоколы, которые снижают риск застревания в толстых зимних льдах. Благодаря этому привлекательность нового пути растет, так как он сократит время транспортировки грузов между Европой и Азией.

Автор публикации добавил, что благодаря новым ледоколам скорость прохождения по Северному морскому пути может возрасти до 10-12 узлов даже при толщине льда 4 метра.

17 мая президент России Владимир Путин заявил, что у РФ есть планы развития Северного морского пути (СМП) вместе с государствами-партнерами. Путин заверил, что иностранные партеры, которые хотят развивать отношения с Российской Федерацией, проявляют интерес и к СМП, к работе в этой области.

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