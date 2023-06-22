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Власти Франции обеспокоились недостаточным финансированием борьбы с глобальным потеплением

Макрон призвал инвесторов вкладывать больше денежных средств в борьбу с изменением климата

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Stephanie Lecocq/Reuters

Инвесторы по всему миру должны в большей степени финансировать борьбу с глобальным изменением климата. В настоящее время уровень поддержки мировой программы в этой отрасли оставляет желать лучшего, приводит слова президента Франции Эммануэля Макрона агентство Bloomberg.

Свое заявление глава республики сделал в ходе выступления на саммите по финансовому пакту для борьбы с изменениями климата и бедностью, который открылся в Париже 22 июня. Деловые переговоры направлены на реформирование глобальной кредитной структуры в вышеперечисленных отраслях. Одна из ключевых ролей должна перейти ко Всемирному банку (ВБ) и частным инвесторам, уточняется в статье.

«Без частного сектора, суверенных фондов и благотворительных организаций мы не справимся с этой задачей (достичь прогресса в финансировании программ по борьбе с глобальными климатическими изменениями. — «Газета.Ru»)», — заявил Макрон.

3 мая министра иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что промышленно развитые страны могут выделить $100 млрд на защиту климата в текущем году. При этом власти ФРГ намерены увеличить свой вклад в финансирование улучшений погодных условий в мире как минимум до €6 млрд.

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