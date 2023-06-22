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Правительство Венгрии уточнило содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС

Венгрия: 11-й пакет санкций против РФ запрещает поставки нефти по северной ветке «Дружбы»

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Global Look Press

Новый, 11-й пакет санкций Евросоюза в отношении России предусматривает запрет поставок нефти не по южной ветке трубопровода «Дружба», а по северной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Венгрии.

Северная ветка нефтепровода проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, а южная по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

21 июня посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось заявил, что 11-й пакет санкций против России будет включать в себя ограничения против 70 человек и запрет транспортировки нефти по южной ветви нефтепровода «Дружба».

Ранее в Германии заявили, что основой нового пакета санкций станет прекращение действия исключений для ФРГ и Польши в вопросе поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

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