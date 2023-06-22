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ЕС перевел Украине очередной транш финансовой помощи

ЕК: Евросоюз перевел Украине очередной транш в размере €1,5 млрд

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Global Look Press

Евросоюз перевел Украине очередной транш финансовой помощи в размере €1,5 млрд. Об этом в своем Twitter написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отмечается, что транш является ежемесячным перечислением в рамках рассчитанной на 2023 год программы помощи общим объемом в €18 млрд.

«Перевели еще один транш в 1,5 млрд евро Украине в виде макрофинансовой помощи», — отметила фон дер Ляйен.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в бундестаге, сказал, что в ФРГ не должны ориентироваться только на запросы других, так как необходимо обеспечивать собственную безопасность.

До этого глава Министерства обороны Болгарии Тодор Тагарев говорил, что оборонное ведомство страны подготовило новый пакет военной помощи для Украины. Тагарев подчеркнул, что этот транш будет «сопоставим» по объему и типу с первым пакетом, направленным в декабре.

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