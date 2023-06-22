Стало известно о заметном росте трат россиян на успокоительные на фоне ЕГЭ

В период с 26 мая по 20 июня текущего года суммарный объем продаж растительных успокоительных и глицина на внутреннем рынке России увеличился на 11% и 16% соответственно. Затраты граждан на антистрессовые препараты выросли до 471,9 млн рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков оператора системы маркировки «Честный знак» — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Эксперты связали рост спроса на растительные успокоительные и глицин с проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Так, с начала года среднесуточный показатель потребления глицина в России составлял 55,2 тыс. упаковок. Однако в период проведения ЕГЭ он вырос до 61,2 тыс. пачек, уточняется в статье.

«В период проведения ЕГЭ в России существенно выросло потребление глицина и седативных средств растительного происхождения. Всего на них было потрачено 471,9 млн рублей <...> Объем продаж глицина с 26 мая по 20 июня в упаковках вырос на 11% по сравнению со среднесуточным показателем с начала года, а растительных успокоительных — на 16%. В денежном выражении россияне в эти даты тратили на успокоительные на 17% больше, а на глицин — на 12%», — заключается в материале.

4 апреля в Минобрнауки России сообщили, что специалисты Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) вывели новый сорт шлемника байкальского, который получил название «Аметист». Его можно применять как успокоительное и гипотензивное средство для лечения различных форм гипертонии.