Стало известно о росте поступлений от НДФЛ в бюджет ряда регионов России

Во втором квартале текущего года поступления в бюджеты 15 российских регионов от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) начали расти после спада в начале 2023-го. Наибольший прирост данного вида налоговых поступлений (+15,8%) по сравнению с аналогичным периодом 2022-го продемонстрировала казна Чувашской Республики, сообщает газета «Известия».

Кроме того, рост поступлений в НДФЛ также зафиксировали в Костромской, Волгоградской, Тульской и Владимирской областях. В этих регионах положительная динамика составила 11,9%; 8,4%; 7,3% и 6,6% соответственно. Помимо этих областей, прирост отметили представители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО; +7,7%), Пермского края (+4,9%) и других регионов РФ, уточняется в статье.

«После снижения в I квартале поступления в региональные бюджеты от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 15 российских регионов стали восстанавливаться <...> Например, рост по итогам января — мая зафиксировали в Волгоградской области (на 8,4%), Пермском крае (на 4,9%), Ханты-Мансийском округе (на 7,7%), Архангельской и Калужской областях (4,2% и 3% соответственно), на 11,9% был рост в Костромской области, в Тульской — на 7,3%, Воронежской — на 3,5%», — заключается в материале.

22 декабря Счетная палата (СП) отметила рекордный профицит консолидированных бюджетов российских регионов. По итогам первых 11 месяцев 2022 года этот показатель составил 1,23 трлн рублей, что стало максимальным значением за последние несколько лет. При этом бюджеты 64 российских регионов с января по ноябрь включительно были исполнены с общим профицитом 1,34 трлн руб.