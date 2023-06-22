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В США разрешили продавать куриное мясо, созданное в лаборатории

Минсельхоз США разрешил двум компаниям из Калифорнии продавать лабораторное куриное мясо

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Минсельхоз США официально разрешил двум компаниям из штата Калифорния Upside Foods и Good Meat продавать в супермаркеты и рестораны куриное мясо, которое было выращено в лаборатории из клеток живых птиц. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, разрешение было получено спустя несколько месяцев после того, как контрольный орган Минздрава признал продукцию компаний пригодной к пище.

При этом оно подчеркивает, что лабораторное мясо появится на прилавках магазинов в США нескоро, так как его производство достаточно дорогое, что не позволяет производить данную продукцию в больших масштабах. Завод Upside Foods в Эмеривилле пока может производить только 22 тонны мяса в год, в то время как производство обычной курицы в США достигает более 22,6 млн тонн ежегодно.

Upside Foods и Good Meat пока планируют поставлять свою продукцию только двум ресторанам высокой кухни в Сан-Франциско и Вашингтоне.

Для выращивания куриного мяса в лаборатории используются клетки живой птицы, оплодотворенные яйцеклетки или специальные «клеточные банки». В процессе производства этой массе придается форма котлет, сосисок или кусочков филе.

Ранее швейцарский стартап Mirai Foods представил первый в мире стейк, выращенный из клеток.

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