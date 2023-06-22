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В кабмине РФ напомнили об уже имеющейся возможности работать четыре дня в неделю

Министр Котяков: четырехдневная рабочая неделя возможна по договоренности с работодателем

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что на законодательном уровне нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам министра, возможность работать четыре дня в неделю есть и сегодня. На четырехдневную рабочую неделю можно перейти по договоренности с работодателем.

«В изменениях в трудовом законодательстве в части времени работы нет необходимости. Это может быть отрегулировано в рамках трудового договора», — пояснил чиновник.

Он добавил, что по желанию работник и работодатель могут выстраивать гибкий график работы, к примеру, это могут быть три дня в офисе и два дня удаленной работы, или четырехдневная рабочая неделя.

Ранее Котяков на Петербургском экономическом форуме говорил, что никаких планов ввести в России шестидневную рабочую неделю нет.

Он назвал шестидневную рабочую неделю «предметом диалога между работником и работодателем».

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