В России раскрыли, в какой продукции РФ заинтересованы страны Африки

Африканские страны заинтересованы в приобретении российских быстроходных малоразмерных судов российского производства. Обновление техники необходимо для укрепления морской безопасности этих государств, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС).

«Принимая решение по оснащению военно-морских сил современными образцами вооружения, страны Африки в первую очередь ориентированы на закупку быстроходных малоразмерных судов в частности и обновление стоящей на страже морской безопасности техники в целом», — заявили в ведомстве на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

МВМС-2023 проходит в эти дни в Кронштадте. Международный отраслевой форум начался 21 июня и завершится 25 числа текущего месяца. Организатором мероприятия выступило Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг РФ), заключается в материале.

24 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о росте товарооборота РФ с каждой из африканских стран. На этом фоне главы всех африканских стран поприветствовали договоренности об экспорте российского продовольствия и удобрений.