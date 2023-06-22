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В России раскрыли, в какой продукции РФ заинтересованы страны Африки

ФСВТС: африканские страны ориентированы на закупку быстроходных малоразмерных судов России

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Минобороны России

Африканские страны заинтересованы в приобретении российских быстроходных малоразмерных судов российского производства. Обновление техники необходимо для укрепления морской безопасности этих государств, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС).

«Принимая решение по оснащению военно-морских сил современными образцами вооружения, страны Африки в первую очередь ориентированы на закупку быстроходных малоразмерных судов в частности и обновление стоящей на страже морской безопасности техники в целом», — заявили в ведомстве на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

МВМС-2023 проходит в эти дни в Кронштадте. Международный отраслевой форум начался 21 июня и завершится 25 числа текущего месяца. Организатором мероприятия выступило Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг РФ), заключается в материале.

24 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о росте товарооборота РФ с каждой из африканских стран. На этом фоне главы всех африканских стран поприветствовали договоренности об экспорте российского продовольствия и удобрений.

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