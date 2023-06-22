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В ЕК пообещали подготовить предложение по конфискации заблокированных активов РФ

ЕК до летних отпусков представит юридическое предложение по заблокированным активам РФ

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что эксперты ЕК до начала летних отпусков подготовят юридическое предложение о передаче заблокированных российских активов на восстановление Украины. Об этом она рассказала в интервью, опубликованном в ряде европейских газет, включая итальянскую Corriere della Sera, передает ТАСС.

Россия должна понести ответственность за конфликт на Украине, заявила фон дер Ляйен.

«Поэтому мы готовим юридическое предложение [о передаче российских активов] до начала летней паузы», — сказала глава Еврокомиссии.

При этом она подчеркнула, что передача заблокированных в странах Евросоюза активов РФ и российских олигархов с юридической точки зрения является очень сложной процедурой.

21 июня агентство Bloomberg писало, что власти ЕС не намерены полностью конфисковывать замороженные активы России в европейских странах — для этого нет необходимых юридических обоснований. Вместо этого европейские чиновники сосредоточатся на временном использовании заблокированных денежных средств.

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