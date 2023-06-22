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В России перечислили, каким категориям граждан повысят выплаты с июля

Доцент Иванова-Швец заявила, что 80-летним пенсионерам повысят выплаты c 1 июля

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

С 1 июля текущего года российские пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет, смогут получить дополнительные выплаты в размере 7,5 тыс. рублей. При этом получить денежные средства можно будет без подачи соответствующих заявок, приводит слова доцента кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец агентство «Прайм».

Помимо вышеуказанной категории пенсионеров на получение дополнительных выплат с 1 июля смогут претендовать еще две. Среди них — пенсионеры, которые прекратили трудовую деятельность в предыдущие месяцы, а также те граждане, которые представил в мае дополнительные документы для учета нового стажа, уточнила она.

«Первая категория — пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет. Согласно закону в беззаявительном порядке им будут начислять ежемесячную доплату в размере 7,5 тысячи рублей. Вторая категория — пенсионеры, которые прекратили трудовую деятельность в предыдущие месяцы <...> Также в июле будет пересчитана пенсия у тех получателей, кто представил в мае дополнительные документы для учета нового стажа», — заключила Иванова-Швец.

2 января на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты России опубликовали информацию, согласно которой размер выплат неработающим пенсионерам в РФ вырос с 1 января 2023 года. В результате индексация выплат в начале года составила 4,8%.

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