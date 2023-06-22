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Стало известно, как изменилась инфляция в России с начала года

Росстат: инфляция в России составила 2,61% c начала 2023 года

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С января текущего года уровень инфляции на внутреннем рынке России составил 2,61%. В годовом выражении этот показатель оказался на уровне 3,04%, а с 14 по 19 июня — замедлился до 0,02%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

При этом в первой половине текущего месяца (с 6 по 13 число) инфляция в России держалась на уровне 0,05%. Таким образом, за неделю этот показатель сократился на 0,03%, уточняется в статье.

«Инфляция в России за период с 14 по 19 июня 2023 года составила 0,02% <...> С начала июня потребительские цены в стране выросли на 0,22%, с начала года — на 2,61%. В годовом выражении инфляция в РФ на 19 июня 2023 года <...> составила 3,04%», — заключается в материале.

16 июня помощник президента России Максим Орешкин заявил, что РФ справилась с инфляцией. К середине текущего месяца рост потребительских цен на внутреннем рынке составлял 2,9%. При этом инфляция является «главным риском больших расходов».

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