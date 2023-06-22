В России банкам запретят ставить галочки за заемщиков

В Росси банкам запретят получать согласие заемщиков на предоставление дополнительных услуг при кредитовании, используя заранее проставленные отметки, галочки, а также кнопки и другие подобные инструменты. Как пишет газета «Известия», такие изменения Центральный банк России (ЦБ РФ) внес ко второму чтению законопроекта о полной стоимости кредита.

Отмечается, что теперь согласно изменениям, согласие на все услуги, а также на товары и работы придется оформлять отдельным заявлением. Заемщик должен иметь возможность выразить как согласие, так и несогласие на сопутствующие услуги.

Эксперты указали на важность того, что регулятор хочет законодательно закрепить такие правила. В свою очередь это даст больше полномочий наказывать финорганизации, навязывающие дополнительные услуги к кредитам и займам.

Теперь банкам и МФО будет запрещено проставлять в договорах отметки о согласии заемщика на получение допуслуг и прочего.

Подобные банковские услуги могут оформляться только двумя способами. Первый — если их предоставление — это фактическое условие для получения кредита (займа), например, речь идет о страховках.

Второй — если клиент согласен приобрести вместе с кредитом любые другие платные услуги и оформит для этого отдельные договоры.

Ранее глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что закон, предоставляющий россиянам возможность установить самозапрет на оформление кредитов, могут принять в июле.