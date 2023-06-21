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Украина и Великобритания подписали энергетическое соглашение

Минэнерго Украины: Киев подписал с Лондоном меморандум об энергетическом партнерстве

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Henry Nicholls/Reuters

Руководитель Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев и Лондон подписали меморандум об энергетическом партнерстве. Об этом сообщает ТАСС.

«Вместе с замглавы Министерства иностранных дел Соединенного Королевства Лео Докерти подписали меморандум об энергетическом партнерстве между нашими странами», — заявил Галущенко.

Он добавил, что также «было подписано соглашение между Великобританией и IFC (Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка) о финансировании программ по энергетической безопасности Украины на $30 млн».

Ранее министр энергетики Швеции Эбба Буш по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики, на котором страны сообщества не смогли согласовать реформу его электрического рынка, заявила, что Украина рассчитывает на удвоение объема поставок ей электроэнергии со стороны Евросоюза.

Буш добавила, что после разрушения дамбы Каховской ГЭС Евросоюз кратковременно повышал поставки электроэнергии, чтобы избежать падения украинской сети.

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