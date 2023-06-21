Обеспокоенность ЦБ из-за накачанной псевдольготами ипотеки решили объяснить

Накачанная псевдольготами ипотека неопасна для россиян. Об этом «Ленте.ру» заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, комментируя обеспокоенность Центробанка (ЦБ) из-за ипотеки.

«Для потребителя предложения с низкой ставкой неопасны. Чем дешевле ему обходится ипотека, тем ему лучше. В этом смысле речь идет об угрозе не потребителю — человеку, который берет ипотеку, а банку», — отметил Апрелев.

По его словам, основная проблема заключается в том, что банки выдают ипотечные кредиты по нерыночной цене. С учетом того, что цены на рынке недвижимости, вполне вероятно, не будут расти. Поэтому, если будут происходить отказы от платежей по кредиту со стороны покупателя, могут возникнуть большие риски. Они связаны с тем, что банк не сможет вернуть полный объем выданного кредита, так как реальная стоимость жилья может составлять 50% от всей выданной суммы.

Он добавил, что формируется высокий риск возникновения пузыря. Поэтому, если банки не смогут вернуть выданные кредиты, то может возникнуть плохая история, похожая на ситуацию с банками в США во время кризиса в 2008 году.

20 июня экономист директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец пришел к выводу, что в России сократилась прослойка способных купить жилье. Он отметил, что негатива добавляет нестабильная перспектива экономической ситуации.