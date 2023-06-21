Альфа-Банк бесплатно раздаст платежные стикеры

Альфа-Банк анонсировал раздачу бесплатных платежных стикеров, которые можно приклеить на смартфон и оплачивать покупки без карты и приложения Apple Pay. В пресс-службе кредитной организации сообщили, что банк подарит платежный стикер всем, кто закажет его впервые до 30 июня.

Платежный стикер — это наклейка с NFC-чипом, которую можно прикрепить на заднюю панель смартфона. NFC-чип передает сигнал для оплаты на смартфон — с его помощью можно оплачивать покупки бесконтактным способом.

В Альфа-Банке отмечают, что заказать стикер можно на сайте, для этого не обязательно быть клиентом банка, т.е. карта при этом не нужна.

В сообщении отмечается, что обслуживание стикера бесплатное, комиссия за переводы не взимается.

Отмечается, что за оплату по стикеру предусматривается кэшбэк как по Альфа-Карте: 5% в четырех категориях и до 100% в барабане суперкэшбэка.

Напомним, российские банки решили выпускать платежные стикеры в начале 2023 года. Альфа-Банк стал первой кредитной организацией, которая начала раздавать платежные стикеры бесплатно.