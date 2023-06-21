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Австрия прокомментировала использование замороженных активов России

Глава МИД Австрии призвал исключить неправомерное использование замороженных активов РФ

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Lisi Niesner/Reuters

Руководитель Министерства по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что неправомерное использование замороженных из-за санкций российских активов должно быть исключено, так как такие действия можно будет оспорить в суде. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg TV.

По его мнению, в вопросе использования российских активов необходимо быть очень осторожными.

«Мы защищаем международный порядок, основанный на правилах, и поэтому все, что мы делаем <…>, должно быть абсолютно неопровержимым с юридической точки зрения. Это может быть оспорено в европейских или американских судах. Если какое-либо из этих действий будет отменено судом, то это станет дипломатической и экономической катастрофой. Так что, что бы вы ни делали, это должно быть абсолютно неопровержимым с юридической точки зрения», — заявил австрийский министр.

Ранее глава высшего органа исполнительной власти Евросоюза (ЕС) Урсула фон дер Ляйен заявила, что представители Еврокомиссии (ЕК) опубликуют проект по использованию доходов от замороженных российских активов в скором времени. 

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