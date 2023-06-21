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Стало известно, когда закончат оформление нового пакета санкций ЕС против РФ

РИА Новости: 11-й пакет антироссийских санкций ЕС будет опубликован после 23 июня

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Оформление 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюза завершится к 23 июня, затем он будет официально опубликован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейский источник.

«Пакет принят, письменная процедура будет продолжаться до пятницы, после этого он будет опубликован в официальном журнале», — сказал источник агентства.

21 июня представительство Швеции в Совете ЕС сообщило, что постоянные представители стран — членов Евросоюза договорились о принятии нового пакета санкций в отношении России.

В феврале 2023 года ЕС ввел в действие 10-й пакет санкций. Он вводил ограничения в отношении 87 физических и 34 юридических лиц из России. После введения 10-го пакета под антироссийскими санкциями ЕС находятся 1473 физических лица и 205 организаций. В частности, санкции были введены против Альфа-банка, Росбанка и банка «Тинькофф».

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