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Райффайзенбанк с 3 июля не сможет выполнять переводы в евро в некоторые страны

Райффайзенбанк с 3 июля не сможет выполнять переводы в евро в страны СНГ, ОАЭ, Иорданию

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Depositphotos

Райффайзенбанк с 3 июля не сможет выполнять переводы в евро в некоторые страны из-за ограничений, введенных банками-корреспондентами, сообщается на сайте банка.

В частности, исходящий платеж в евро не получится провести в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Иорданию, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны.

Ограничения не коснутся переводов в евро между клиентами Райффайзенбанка в России, отметили в финансовой организации.

Ранее китайский Bank of China с 13 июня ограничил проведение денежных переводов в валюте из России в банки Евросоюза, США, Великобритании и Швейцарии.

«Финам» прекратил прием к исполнению распоряжений на перевод денег в юанях, евро, долларах США и гонконгских долларах через корсчета Bank of China 13 июня. В то же время можно сделать переводы на счета корреспондентской сети китайского банка. О трудностях знают в Модульбанке. По данным «Коммерсанта», об ограничениях на переводы сообщили также «Юникредитбанк» и «Акибанк». Все кредитные организации уведомили своих клиентов.

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