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ЦБ прорабатывает варианты разблокировки замороженных активов россиян

Набиуллина: ЦБ работает над схемой выкупа замороженных активов со счетов типа «С»

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в ЦБ РФ разрабатываются варианты разблокировки замороженных активов российских граждан через схему выкупа на счетах типа «С» (предназначены для осуществления сделок по покупке и продаже нерезидентом зарубежной валюты за российскую валюту. — «Газета.Ru»). Об этом Набиуллина заявила в ходе выступления в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Рассматриваются варианты, которые могут быть связаны с обменом замороженными активами, хотя это сложный вопрос, в том числе чтобы замороженные активы можно было выкупать за счет средств на счетах типа «С», — сказала она.

Также Эльвира Набиуллина заявила, что финансовой сектор Российской Федерации прошел хорошо кризисный 2022 год, однако это не говорит о его полной неуязвимости. Глава регулятора отметила, что ЦБ РФ уделает особое внимание рискам финансовой стабильности.

Ранее Набиуллина заявляла, что экономика Российской Федерации близка к восстановлению до уровня экономической активности 2021 года. При этом Набиуллина предупредила, что хоть худшие прогнозы и не оправдались, «это не значит, что испытания позади».

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