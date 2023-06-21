В России усомнились огромной прибыли отечественных компаний

Данные о рекордных доходах отечественных компаний, которые составили 1,3 квадриллиона рублей в прошлом году, необходимо изучить на достоверность. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Как-то многовато. Весь ВВП России намного ниже», — усомнился Зубец.

По его словам, такие рекордные показатели, вполне вероятно, были достигнуты из-за роста инфляции и подорожания энергоресурсов. Кроме того, на фоне спецоперации на Украине, доллар дешевел, отчего компании могли получить большую выручку в российских рублях.

Он добавил, что по итогам этого года отечественные компании не смогут достичь таких рекордных цифр.

20 июня РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) писал, что за 2022 год выручка российских компаний увеличилась вдвое к 2021 году. По итогам года она превысила квадриллион рублей.

Ранее Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство рассмотрело законопроект о налогообложении сверхприбыли крупных компаний. Он рассказал, что этот закон коснется представителей бизнеса с прибылью более 1 млрд рублей.