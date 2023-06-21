Госдума одобрила усиление контроля за платежными агентами

Госдума приняла закон об усилении контроля за деятельностью платежных агентов, сообщает ТАСС.

Закон расширяет требования к операторам, которые принимают платежи физических лиц, и наделяет Банк России полномочиями по контролю за деятельностью операторов по приему платежей.

В частности, ЦБ получит право предъявить в арбитражный суд иск о ликвидации юрлица, если данные о нем не внесены в соответствующий реестр.

Ранее Госдума приняла закон о штрафах для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки данных россиян.

Отмечается, что госслужащим нельзя будет делать это в рамках выполнения госзаказа. При этом любая другая коммуникация госслужащих или сотрудников банков в зарубежных мессенджерах не запрещается.

До этого Госдума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении для работающих из-за границы. В документе предлагается решение вопроса с налогообложением удаленных сотрудников, которые работают как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ.