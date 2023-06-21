Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Блинкен уточнил объем нового пакета финансовой помощи Украине

Блинкен сообщил, что США предоставят Украине дополнительно $1,3 млрд помощи

close
100%
Craig Ruttle/Pool via Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон дополнительно предоставит Киеву $1,3 млрд финансовой помощи. Об этом он сообщил на конференции по восстановлению Украины с участием представителей 61 страны. Трансляцию ведет Reuters.

«США предоставят Украине дополнительно $1,3 млрд», — сказал Блинкен.

Он также отметил, что около $520 млн будет инвестировано на восстановление энергетики.

Накануне Блинкен анонсировал выделение нового пакета военной помощи для Украины, однако не назвал конкретную сумму. Он также снова подчеркнул, что
США намерены поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Кроме того, сообщалось, что Пентагон пересчитал военную помощь Украине и заявил, что США могут выделить Киеву еще $6 млрд.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях