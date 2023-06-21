Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Набиуллина считает, что российская экономика прошла 2022 год хорошо

Набиуллина: экономика РФ прошла 2022 г. хорошо, но нельзя думать о ее неуязвимости

close
100%
Телеграм-канал «РИА Новости»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщил, что финансовой сектор Российской Федерации прошел хорошо кризисный 2022 год, но это не свидетельствует о его полной неуязвимости. Об этом Набиуллина заявила на пленарном заседании Совета Федерации, передает ТАСС.

По ее словам ЦБ РФ, уделает особое внимание рискам финансовой стабильности.

«То, как финансовый сектор прошел 2022 год, не должно приводить к выводу, что мы вообще неуязвимы. Это показывает, что внимательный мониторинг рисков финансовой стабильности, их своевременное купирование, борьба с потенциальными внутренними дисбалансами необходимы для устойчивости в долгосрочной перспективе», — пояснила Набиуллина.

Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что экономика России близка к восстановлению до уровня экономической активности 2021 года. При этом Набиуллина предупредила, что хоть худшие прогнозы и не оправдались, «это не значит, что испытания позади».

15 июня председатель Центробанка РФ на Петербургском экономическом форуме заявляла, что сегодня российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях