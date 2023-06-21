Набиуллина считает, что российская экономика прошла 2022 год хорошо

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщил, что финансовой сектор Российской Федерации прошел хорошо кризисный 2022 год, но это не свидетельствует о его полной неуязвимости. Об этом Набиуллина заявила на пленарном заседании Совета Федерации, передает ТАСС.

По ее словам ЦБ РФ, уделает особое внимание рискам финансовой стабильности.

«То, как финансовый сектор прошел 2022 год, не должно приводить к выводу, что мы вообще неуязвимы. Это показывает, что внимательный мониторинг рисков финансовой стабильности, их своевременное купирование, борьба с потенциальными внутренними дисбалансами необходимы для устойчивости в долгосрочной перспективе», — пояснила Набиуллина.

Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что экономика России близка к восстановлению до уровня экономической активности 2021 года. При этом Набиуллина предупредила, что хоть худшие прогнозы и не оправдались, «это не значит, что испытания позади».

15 июня председатель Центробанка РФ на Петербургском экономическом форуме заявляла, что сегодня российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации.