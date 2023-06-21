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Базовая инфляции в Британии ускорилась по итогам мая

Базовая инфляция в Великобритании ускорилась на 0,3% в мае — до 7,1%

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Global Look Press

Базовая инфляция на внутреннем рынке Великобритании оказалась выше прогнозируемых значений и составила 7,1% по итогам мая текущего года. За последний месяц весны этот показатель увеличился на 0,3%, сообщает агентство Bloombеrg со ссылкой на данные аналитиков Управления национальной статистики королевства.

Речь идет о базовой инфляции без учета изменения потребительских цен на продукты питания и энергоносители. В апреле этот показатель был на уровне 6,8%. При этом индекс потребительских цен в королевстве вырос на 8,7% по итогам мая. Экономисты ожидали, что общий показатель составит 8,4%, а базовый останется неизменным, уточняется в статье.

«Инфляция в Великобритании четвертый месяц остается выше, чем ожидалось, поскольку потребители борются с растущими расходами на ипотеку. Индекс потребительских цен вырос на 8,7% в мае, как и месяцем ранее. Базовая инфляция, исключая продукты питания и энергоносители, неожиданно ускорилась до 7,1% с 6,8%. Экономисты ожидали, что общий показатель составит 8,4%, а базовый останется неизменным», — заключается в материале.

28 мая газета The Guardian сообщила, что правительство Великобритании работает с представителями супермаркетов над добровольным ограничением цен на основные продукты питания. Эта мера необходима для снижения прожиточного минимума в королевстве на фоне самого стремительного за последние 40 лет роста цен на продукты питания и напитки.

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