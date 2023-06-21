Минобороны и Минфин поддержали поправки о расширении льгот для участников и ветеранов СВО

Министерства обороны, финансов и внутренних дел России поддержали поправки, которыми предлагается выплачивать добровольцам спецоперации и членам их семей страховые выплаты из государственного бюджета. Об этом сообщается в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Как рассказали в пресс-службе партии, сенатор Андрей Турчак и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева провели первое заседание рабочей группы набсовета фонда.

«На нем представители Минобороны, Минфина и МВД поддержали инициативы по расширению льгот для участников и ветеранов СВО, членов их семей», — говорится в сообщении.

Там отметили, что также обсуждались инициативы о порядке страхования добровольцев СВО, чтобы они могли наравне со всеми получать выплаты при ранении, а их близкие — в случае гибели родственника, о признании ракетчиков, моряков и других участников спецоперации, не находящихся в зоне спецоперации, ветеранами боевых действий, о распространении права на единовременную выплату на строительство жилья на семьи экс-сотрудников ОВД, погибших в ходе спецоперации.

8 июня правительство РФ утвердило постановление о выдаче семьям погибших добровольцев, которые участвовали в специальной военной операции, удостоверений, подтверждающих их статус.