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Китаю предрекли значительное экономическое отставание от США

Экономисты оценили ВВП Китая на душу населения через 20 лет в 44% от показателя в США

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Reuters

В ближайшие несколько десятилетий темпы экономического роста Китая будут постепенно снижаться, и к 2043 году КНР уступят по этому показателю США. На этом фоне объем валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в азиатской стране в последующие полвека составит предельно 44% от аналогичного показателя в Соединенных Штатах, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследование сотрудника Университета Пенсильвании Хесуса Фернандеса Вильяверде, Ли Оганяна из Калифорнийского университета (UCLA) и Вень Яо из пекинского Университета Цинхуа.

В своей работе зарубежные аналитики попытались определить нижнюю границу возможного роста экономики КНР при сохранении нынешних параметров и особенностей роста, а также при существующей динамике институциональных изменений. По модели развития Китай напоминает других «азиатский тигров» — Тайвань, Южную Корею, Гонконг и Сингапур. Исходя из этого экономисты пришли к выводу, что дальнейшая динамика экономического развития КНР будет неустойчивой, уточняется в статье.

«Дальнейшая динамика будет неустойчивой, тем не менее есть основания предполагать, что ВВП на душу населения в КНР в последующие полвека составит предельно 44% от аналогичного показателя в США, — это уже не нижний, а верхний уровень. Основной вклад в такое замедление роста в КНР будут оказывать снижающаяся отдача от новых инвестиций, рост мировой конкуренции, дополнительный --предполагаемое сокращение населения в КНР», — заключается в материале.

8 июня агентство Reuters сообщило, что относительно слабые темпы восстановления китайской экономики после затяжных локдаунов из-за коронавирусной пандемии выявили уязвимость перед привлечением инвестиций из западных стран. В настоящее время чиновники КНР пытаются убедить инвесторов из США и Европы не отказываться от вложений в экономику азиатского государства.

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