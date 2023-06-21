В РФ сочли тяжелым решение властей Нидерландов закрыть крупнейшее газовое месторождение ЕС

Биржевые цены на природный газ на европейской энергетическом рынке резко выросли до $560 за тысячу кубометров. Это произошло на фоне сообщений о планах властей Нидерландов закрыть крупнейшее в Европе месторождение в Гронингене, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что добыча данного вида природного ископаемого на газовом месторождении в Гронингене вряд ли возобновят. На этом фоне биржевые котировки поднялись до максимума за последние несколько месяцев — до уровня марта текущего года. Дополнительным фактором, усилившим давление на трейдеров, стало увеличение объемов энергопотребления в европейском регионе из-за относительно высокой температуры, уточняется в статье.

«Европа приняла тяжелое решение <...> Добычу в Гронингене уже не возобновят. Так решило правительство Нидерландов. Рынок тут же отреагировал: котировки природного газа поднялись до 560 долларов за 1000 кубометров — это уровень конца марта. Месторождение законсервируют за четыре месяца — к 1 октября», — заключается в материале.

22 января cтатс-секретарь Министерства экономики и политики в области климата Нидерландов Ханс Вейлбриф заявил, что власти страны планируют не позднее октября 2024 года прекратить добычу газа на крупнейшем в Западной Европе месторождении в Гронингене. При этом для местного правительства предпочтительнее закрытие данного месторождения в 2023 году, но эксплуатацию, возможно, придется продлить из-за энергокризиса, несмотря на угрозы землетрясений.