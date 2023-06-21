Тарифы на ЖКХ в Николаевской и части Запорожской области резко выросли

В подконтрольных Киеву населенных пунктах Запорожской и в Николаевской области в текущем июне резко выросли тарифы на электричество и воду, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур.

Собеседник агенства добавил, что отказывающимся платить отключают услуги и прекращают выдавать полагающуюся гуманитарную помощь.

Данные коммунальных служб Запорожья показывают, что в городе с 1 июня подняли тарифы на электроэнергию с 1,68 до 2,80 гривны за киловатт (с 3,83 рублей до 6,38 рублей за киловатт). При этом цены на воду выросли в два раза.

В то же время в ДНР максимальный тариф для граждан составляет 3,85 рубля за кВт/ч, ав Ростовской области — 3,36-4,81 рубля.

Ранее власти Украины подготовили план превращения страны в «энергетический хаб Европы», подразумевающий кратное увеличение объемов выработки различных видов энергии. Реализовать стратегию планируют в течение ближайших десятилетий — до 2050 года, для выполнения цели Киев намерен привлечь у западных инвесторов $400 млрд.