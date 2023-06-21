Стало известно, сколько Россия получила от плановых выплат по долгам иностранных заемщиков

России иностранные государства и юридические лица выплатили в прошлом году по долгам 24,4% от плана. Объем платежей составил ₽34 млрд при плане ₽138 млрд. Эксперты утверждлают, что нарушение платежной инфраструктуры затрудняет обслуживание долгов. Об этом пишет РБК.

Таким образом в федеральный бюджет поступило 24,4% от ожидаемого размера выплат по таким долгам. Эти суммы стали минимальными с 2012 года — тогда в бюджет было направлено 25,3 млрд руб. платежей по межгосударственным кредитам. В 2021 году долги выплатили на сумму 114 млрд руб., в 2020 году — на 117 млрд руб.

По состоянию на 1 мая текущего года иностранные государства и юрлица перечислили в федеральный бюджет 23,7 млрд руб., что составило 23% от плана в 101 млрд руб. Минфина не стал комментировать РБК такое положение дел.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия всеми способами будет подтверждать имидж надежного заемщика, несмотря на ограничения по выплатам госдолга.Он указал, что у России есть деньги и желание платить по долгам, при этом некоторые страны, призывая объявить России дефолт, наносят вред самим себе и иностранные инвесторы вынуждены терять капиталы по указке правительств своих стран.