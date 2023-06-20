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В Венгрии выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине €50 млрд

В Венгрии заявили, что Будапешт против предложения ЕК выделить Украине €50 млрд

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Global Look Press

Заместитель главы ведомства премьер-министра Венгрии Чаба Домотор заявил, что Будапешт выступила против предложения выделить Украине из фондов Евросоюза в ближайшие четыре года €50 млрд, о котором говорила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

По его словам, казна ЕС «пуста из-за финансирования войны» и украинского государства.

Как указал Домотор, глава ЕК предложила израсходовать дополнительно собранные средства на финансовую поддержку этой страны. Он уточнил, что «это будет примерно €50 млрд». Как отметил замруководителя ведомства венгерского премьера, учитывая, что Еврокомиссия хотела бы предоставить эти деньги киевским властям в виде займов, то «придется покрывать еще и проценты».

Он также обратил внимание, что в Евросоюзе необходимо общее согласие всех стран — участниц объединения, чтобы внести изменения в бюджет. В связи с этим он считает, что в ЕС пройдут «интересные и необычные дебаты» по этому вопросу.

20 июня фон дер Ляйен подтвердила планы ЕС выделить Украине €50 млрд на ближайшие четыре года.

По ее словам, деньги будут зарезервированы в виде грантов и кредитов. Глава ЕК отметила, что деньги не удастся выделить из существующего бюджета ЕС, и призвала все 27 стран союза внести на эти нужды дополнительные взносы.

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