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Глава ЦБ заявила о необходимости финпросвещения населения

Набиуллина: мошенники продолжат собирать «свою жатву», пока люди не освоят финграмотность

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости финансового просвещения населения. Об этом она сообщила на IX Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения, передает ТАСС.

«Пока люди не усвоят базовые правила осмотрительного поведения, мошенники будут продолжать собирать свою жатву, пользуясь чьей-то доверчивостью и беспечностью», — сказала она.

Ранее Набиуллина заявила, что банки ряда дружественных стран проявляли интерес к открытию филиалов в России.

Правительство в январе утвердило Стратегию развития финансового рынка до 2030 года, которая допускает снятие запрета на открытие филиалов зарубежных банков в России. Нововведение затрагивает только кредитные организации из дружественных России стран. Открытие филиалов банков из дружественных стран в России, по мнению кабмина, может помочь привлечь иностранные инвестиции в Россию.

По действующему российскому законодательству, установленному президентом, филиалы иностранных банков исключены из определения банковской системы России.

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