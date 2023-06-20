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Генсек ООН призвал все стороны зерновой сделки обеспечить ее продление

Генсек ООН Гутерриш призвал все стороны зерновой сделки обеспечить ее продление после 17 июля

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш обратился с призывом ко всем сторонам зерновой сделки обеспечить ее продление после 17 июля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление офиса генсека.

«Генеральный секретарь призывает все стороны ускорить операции, а также призывает их приложить все усилия по продлению этого жизненно важного соглашения, текущий срок действия которого истекает 17 июля», — сказано в заявлении.

В нем также говорится, что Организация Объединенных Наций «полностью привержена поддержке выполнения» данной черноморской инициативы и меморандума о взаимопонимании по экспорту российских продовольствия и удобрений.

20 июня замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что ООН во время консультаций с РФ Женеве признала, что не может выполнить требования Москвы для продления зерновой сделки.

Речь идет о восстановлении работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT и снятии ограничений на поставки запчастей для сельхозтехники в Россию.

По мнению Вершинина, 18 июля станет датой завершения зерновой сделки. При этом дипломат отметил, что Москва не исключает, что будут проводиться новые очные контакты по сделке.

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