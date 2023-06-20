В ЕС заявили о нехватке собственных материалов для производства боеприпасов

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, представляя первую Стратегию экономической безопасности ЕС, заявил, что сообщество не имеет достаточного количества материалов для расширения производства боеприпасов.

«Для повышения производства боеприпасов нам не хватает критических материалов, которые необходимо импортировать», — сказал Боррель.

Он добавил, что это. обстоятельство ослабляет стратегическую автономию Евросоюза и представляет серьезный риск для безопасности содружества.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что склады оружия и боеприпасов НАТО опустошены и должны быть восстановлены в кратчайшие сроки.

Также министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что планирует масштабные закупки боеприпасов бундесвера на фоне резкого сокращения арсеналов.