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В Центробанке рассказали, на каком уровне сейчас российская экономика

Глава ЦБ Набиуллина: экономика России близка к уровню экономической активности 2021 года

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Пресс-служба Банка России

Экономика России близка к восстановлению до уровня экономической активности 2021 года. Об этом заявила председатель Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Сейчас наша экономика уже очень близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности, который был в конце 2021 года. Как мы говорим, [чтобы] восстановиться до своего потенциала», — сказала она.

При этом Набиуллина отметила, что хоть худшие прогнозы и не оправдались, «это не значит, что испытания позади».

15 июня председатель Центробанка РФ на Петербургском экономическом форуме заявляла, что сегодня российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации.

Ранее Набиуллина говорила, что Банк России не видит перегрева экономики РФ, однако такие риски сохраняются.

9 июня она же сообщала, что ключевая ставка Центробанка не тормозит рост экономики, а, напротив, способствует ее дальнейшему росту. Без определенной ценовой стабильности экономику страны может «бросать то в жар, то в холод», что негативным образом отражается на динамике валового внутреннего продукта.

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