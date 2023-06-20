В МИД РФ сообщили, возможно ли быстро запустить аммиакопровод после подрыва

Москва не снимает свое требование о запуске аммиакопровода Тольятти — Одесса, однако возможность быстро запустить его уничтожена. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

«Мы это требование не снимаем, потому что оно вписано в пакете общих договоренностей и по меморандуму, и четырехсторонних. Но одновременно мы понимаем, что после подрыва украинской стороны аммиакопровода реальных возможностей быстро к нему приступить нет», — сказал он.

Вершинин отметил, что физически такая возможность уничтожена властями Киева.

Накануне директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук говорил, что Москва добивается возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, но при этом договоренности должны соблюдаться, так как поставки аммиака являются важнейшим элементом зерновой сделки.

10 июня в МИД России заявлял, что подрыв аммиакопровода нанес серьезный удар по концепции Стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года, включая зерновую сделку, интегральной частью которых были поставки аммиака.

Вечером 5 июня диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса в Харьковской области, есть пострадавшие. Спустя два дня, 7 июня, об этом официально сообщили в Минобороны РФ. Возобновление транзита аммиака было одним из условий Москвы для продления зерновой сделки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».