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В МИД РФ сообщили, возможно ли быстро запустить аммиакопровод после подрыва

В МИД России заявили о невозможности быстро запустить аммиакопровод после подрыва

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Антон Оболенский/Wikimedia

Москва не снимает свое требование о запуске аммиакопровода ТольяттиОдесса, однако возможность быстро запустить его уничтожена. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

«Мы это требование не снимаем, потому что оно вписано в пакете общих договоренностей и по меморандуму, и четырехсторонних. Но одновременно мы понимаем, что после подрыва украинской стороны аммиакопровода реальных возможностей быстро к нему приступить нет», — сказал он.

Вершинин отметил, что физически такая возможность уничтожена властями Киева.

Накануне директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук говорил, что Москва добивается возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, но при этом договоренности должны соблюдаться, так как поставки аммиака являются важнейшим элементом зерновой сделки.

10 июня в МИД России заявлял, что подрыв аммиакопровода нанес серьезный удар по концепции Стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года, включая зерновую сделку, интегральной частью которых были поставки аммиака.

Вечером 5 июня диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса в Харьковской области, есть пострадавшие. Спустя два дня, 7 июня, об этом официально сообщили в Минобороны РФ. Возобновление транзита аммиака было одним из условий Москвы для продления зерновой сделки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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