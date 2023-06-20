ЕС не будет предоставлять технологии недружественным Западу странам

Еврокомиссия (ЕК) представила протекционистскую Стратегию экономической безопасности ЕС. Об этом говорится в документе на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что Евросоюз в рамках новой стратегии намерен «защитить себя от экономических рисков с использованием мер защиты торговли, контроля иностранных инвестиций и собственного экспорта».

В документе речь идет о безопасности сетей 5G и 6G, о новых инструментах по борьбе с внешним экономическим давлением.

Отмечается, что стратегия экономической безопасности ЕС должна снизить внешнюю зависимость Евросоюза от импорта критических ресурсов.

Ранее газета Politico писала, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует представить план по запрету передачи передовых технологий России и Китаю.

Концепция будет включать в себя запрет на передачу передовых технологий России и Китаю, а также размещение на территории этих стран высокотехнологичных производств.