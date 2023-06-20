В ЕК поддержали страны Евросоюза, которые не хотят покупать СПГ у России

Евросоюз (ЕС) поддерживает призыв ряда стран-участников объединения не покупать у России сжиженный природный газ (СПГ). Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает ТАСС.

«Мы приветствуем инициативу ряда стран ЕС призвать свои компании не заключать новые контракты на поставки российского СПГ», — отметила Симсон.

По ее словам, на заседании также осуждались вопросы, которые касаются предстоящего отопительного сезона и безопасности поставок газа. Несмотря на снижение закупок топлива у России, европейский регион все еще не смог полностью компенсировать выпадающие объемы поставок российского газа.

По данным Еврокомиссии, до 2022 года ЕС закупал у России около 40% газа от всего объема потребления. Сейчас же этот показатель сократился до 9%.

22 мая аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG Сколтеха Сергей Капитонов заявил, что российская СПГ-отрасль должна оперативно найти ответы на назревшие вопросы. По его словам, до 2024 года на рынке не будет значительных новых объемов СПГ, а, следовательно, дефицит и высокие цены могут сохраняться еще как-минимум около двух лет.