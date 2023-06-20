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Россия и Иран обсуждают взаимодействие в расчетах, страховании и использовании карт «Мир»

ЦБ обсуждает с Ираном возможность сотрудничества в расчетах и использования карт «Мир»

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Россия и Иран обсуждают широкий спектр возможного финансового взаимодействия, в том числе и в области расчетов, страхования и использования карт «Мир». Об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах Совета Федерации, передает ТАСС.

«Иран является одним из наших важных партнеров. И в рамках наших партнерских отношений в части развития финансовых отношений у нас большой трек разных вопросов - это и расчеты, и страхование, и использование карт «Мир» и многие другие вопросы», — отметил Чистюхин.

По его словам, есть надежда на увеличение подобных практических обсуждений. Если это произойдет, то и внешнеэкономическая деятельность будет более эффективной.

Он добавил, что ЦБ РФ обсуждает возможность расширения платежной системы «Мир» со всеми дружественными странами.

В прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что российская платежная система «Мир» в ближайшее время будет интегрирована с иранской системой «Шетаб». По его словам, в настоящее время по данному вопросу ведутся предметные переговоры на уровне центральных банков.

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