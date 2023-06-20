В России становится меньше людей, способных купить недвижимость

Экономист директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец пришел к выводу, что в России сократилась прослойка способных купить жилье, сообщает радио «Говорит Москва».

«Количество людей, которые в принципе могут взять ипотеку, у нас практически исчерпано. Без ипотеки просто взять и купить жилье могут там 5% населения страны. С ипотекой — 10%. Платежеспособный слой россиян, которые могут купить жилье, уже исчерпан», — считает Зубец.

Он отметил, что негатива добавляет нестабильная перспектива экономической ситуации. Кроме того, Зубец указывает на Центральный банк России, который действует независимо от застройщиков и ужесточает требования по кредитам.

Ранее стало известно, что в России заканчивается лимит на льготную ипотеку.

Сложившаяся ситуация приводит к росту цен на рынке новостроек. Это происходит также на фоне рисков прекращения действия программы и возникающей неопределенности.