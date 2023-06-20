В Турции запланировали резко повысить процентную ставку

Турецкий центробанк на этой неделе может резко поднять процентную ставку до 40%. При этом последние несколько месяцев она была на уровне 8,5%. Об этом пишет местная газета Milliyet.

В публикации отметили, что решение по резкому увеличению ключевой ставки станет радикальной сменой экономического курса последних лет. Эксперты готовы к нестандартным шагам на фоне смены экономического руководства после президентских выборов, на которых свой пост сохранил Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер многократно обещал, что при сохранении президентского поста ставки будут лишь снижаться. По его мнению, снижение ставок должно понижать уровень инфляции. При этом во всем мире такая зависимость носит обратный характер, о чем говорят экономические показатели Турции. Кроме того, турецкая лира в прошлом году стала одной из обесценивающихся валют в мире.

Эксперты рынка посчитали, что новый экономический блок должен вернуться к более традиционной политике. Поэтому вполне вероятно, что на ближайшем заседании ставка может повыситься до 15-20%. Однако некоторые аналитики указывают на то, что увеличение ставки до 40% будет еще эффективнее в плане зарубежных инвестиций.

В конце января центробанк Турции принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9% годовых. Регулятор сделал это на фоне рекордного роста цен в стране – в декабре инфляция там составила 64, 27% в годовом выражении.