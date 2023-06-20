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Стоимость недвижимости IKEA в России оценили в 100 млрд рублей

В NF Group оценили стоимость складов и торговых площадей ушедшей из России IKEA в 100 млрд рублей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Стоимость российской недвижимости ушедшей шведской компании IKEA оценивается минимум в 100 млрд рублей. Об этом заявил управляющий партнер NF Group (экс Knight Frank) Алексей Новиков на мероприятии компании, посвященном предварительным итогам полугодия 2023 на рынке недвижимости. По словам Новикова, речь идет о складских помещениях и торговых площадях, которыми компания IKEA владела в России.

«Мы оцениваем объем рынка инвестиций в коммерческую недвижимость страны в этом году в 500-600 млрд рублей. Но этот показатель может существенно измениться, если в этом году состоится сделка по продаже активов IKEA. Сейчас вокруг нее ходит много слухов, она активно обсуждается. Мы оцениваем цену этих активов не менее 100 млрд рублей», — сообщил Новиков.

Он добавил, что cогласно данным NF Group, объем рынка российской коммерческой недвижимости в первом полугодии 2023-го уже достиг 291 млрд рублей.

В середине июня 2022 года IKEA сообщила, что окончательно уходит из РФ, полностью прекращает все свои продажи, а также работу десяти заводов в стране. В марте 2023 года стало известно о продаже последней принадлежащей компании фабрики в России.

В мае глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что часть пустующих площадей IKEA в России может быть заполнена первыми новыми арендаторами с товарами схожей категории уже в текущем году.

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