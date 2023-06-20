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СМИ назвали претендентов на покупку российских заводов Bosch

«Ъ»: китайский производитель бытовой техники Hisense намерен купить российские заводы Bosch

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Global Look Press

Основными кандидатами на приобретение заводов Bosch в России стали неизвестный инвестор из Турции и китайские компании Midea и Hisense. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам источника на рынке электроники, Hisense уже согласовала сделку и купила активы Bosch. При этом сумма продажи не называется, однако ранее заводы немецкого производителя в России оценивались в 3,8-4,4 млрд руб.

Он также добавил, что инвестор из Турции предлагал Bosch крупную сумму, но Hisense предоставила компании из Германии выгодный опцион на обратный выкуп активов в случае возвращения на рынок России.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке сообщал, что российские и китайские предприятия стремятся выкупить заводы, оставшиеся в России после ухода зарубежных компаний LG, Bosch и Samsung. Отмечалось, переговорами о локализации производства ушедших компаний занимается Минпромторг.

В августе прошлого года стало известно, что немецкий производитель бытовой техники Bosch решил продать свои заводы в России и уже активно ищет покупателей. Российская структура Bosch (ООО «БСХ Бытовые приборы» производит в России холодильники и стиральные машины) решила продать два завода, которые находятся около Санкт-Петербурга.

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