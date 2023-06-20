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Минэкономики Германии запланировало провести учения по действиям при дефиците газа

В Германии проведут учения на случай сокращения поставок газа

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Hannibal Hanschke/Reuters

Минэкономики Германии запланировало провести учения по действиям при дефиците газа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на германских чиновников.

Отмечается, что проверка продлится ровно один день — за это время будет протестирована работа различных ведомств, в том числе — поставщиков газа, агентств, сетевых операторов и крупных промышленных потребителей.

В Германии продолжает действовать так называемый режим тревоги (второй этап аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере). Предполагается, что власти страны пока не собираются отменять установленный летом 2022 года режим из-за возобновления скачков цены на газ в последнее время.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Германия, чья экономическая конкурентоспособность зиждилась на российском газе, в ущерб себе следует в фарватере политики США.

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