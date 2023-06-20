Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жителям Германии показалось, что инфляция в ФРГ в несколько раз выше, чем «на самом деле»

Spiegel: немцам показалось что инфляция в стране в три раза выше реальных значений

close
100%
Markus Schreiber/AP

Жители Германии считают, что реальная инфляция в стране в три раза выше, чем указано в официальной статистике. Об этом пишет газета Der Spiegel.

В публикации объяснили, что ложные ощущения граждан связаны с тем, что они покупают чаще всего определенные для себя товары и ориентируются именно на эти цены. Например, это могут быть продукты, напитки, бензин и прочие товары.

По данным газеты, в мае немцы ощутили инфляцию на уровне 18%. Однако официальный показатель был зафиксирован на отметке в 6,1%.

17 июня агентство Bloomberg, ссылаясь на слова президента Федерации германской промышленности (BDI) Зигфрида Руссвурма, сообщило, что крупнейшая экономика Евросоюза (ЕС) — Германия — столкнется в текущем году со стагнацией, подразумевающей нулевой рост объема валового внутреннего продукта (ВВП). По итогам текущего года ФРГ по этому показателю будет значительно отставать от мировой экономики.

Ранее в Bloomberg сообщили, что к настоящему времени ряд промышленных предприятий в Германии уже столкнулись с нехваткой рабочих рук. В ближайшие несколько лет дефицит кадров на рынке труда крупнейшей экономики ЕС будет нарастать, что поставит под угрозу возможность экономического роста в стране.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях