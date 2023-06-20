Жителям Германии показалось, что инфляция в ФРГ в несколько раз выше, чем «на самом деле»

Жители Германии считают, что реальная инфляция в стране в три раза выше, чем указано в официальной статистике. Об этом пишет газета Der Spiegel.

В публикации объяснили, что ложные ощущения граждан связаны с тем, что они покупают чаще всего определенные для себя товары и ориентируются именно на эти цены. Например, это могут быть продукты, напитки, бензин и прочие товары.

По данным газеты, в мае немцы ощутили инфляцию на уровне 18%. Однако официальный показатель был зафиксирован на отметке в 6,1%.

17 июня агентство Bloomberg, ссылаясь на слова президента Федерации германской промышленности (BDI) Зигфрида Руссвурма, сообщило, что крупнейшая экономика Евросоюза (ЕС) — Германия — столкнется в текущем году со стагнацией, подразумевающей нулевой рост объема валового внутреннего продукта (ВВП). По итогам текущего года ФРГ по этому показателю будет значительно отставать от мировой экономики.

Ранее в Bloomberg сообщили, что к настоящему времени ряд промышленных предприятий в Германии уже столкнулись с нехваткой рабочих рук. В ближайшие несколько лет дефицит кадров на рынке труда крупнейшей экономики ЕС будет нарастать, что поставит под угрозу возможность экономического роста в стране.