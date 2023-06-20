Российские нефтяники начали увеличивать производство топлива

Российские нефтекомпании увеличили объемы нефтепереработки в первые две недели июня на 3% из-за окончания ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Российские компании увеличили суточные объемы нефтепереработки за первые две недели июня на 3% относительно средних значений мая, до 735,5 тыс. тонн в сутки. Нефтекомпании постепенно восстанавливают производство нефтепродуктов в связи с завершением ремонтов на НПЗ. Благодаря этому компании смогут выполнить требования регуляторов об увеличении продаж топлива на бирже.

В публикации указали, что увеличение оптовых цен на бензин привело к росту стоимости на заправках. Однако те, в условиях контроля, не смогли поднять стоимость топлива теми же темпами, какими растут на бирже. Из-за этого маржа АЗС, в большинстве случаев, стала отрицательной.

По словам Сергея Кондратьева из Института экономики и финансов, цены на бензин стали снижаться благодаря требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по увеличению продажи бензина на бирже. Кроме того, рынку помог и рост выпуска топлива, который вырос до максимальных за последние два месяца показателей.

В начале июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевых участников писала, что правительство России приняло решение отложить анонсированное с 1 июля двукратное сокращение выплат нефтяным компаниями по механизму демпфера (схема, при которой федеральный бюджет доплачивает нефтяникам, если экспортная цена на топливо превышает фиксированную цену на внутреннем рынке). Одной из главных причин стало опасение роста цен на автомобильное топливо.