Россия превысила весенние показатели по переработке нефти

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в начале июня увеличили производство до максимальных со второй половины апреля показателей, передает Bloomberg.

Агентство поясняет, что объемы поставок сырой нефти на предприятия и морского экспорта топлива являются ключевыми факторами, по которым можно отслеживать, сокращение Россией добычи нефти.

В публикации говорится, что на неделе до 14 июня в сравнении с показателями предыдущей недели переработка на российских предприятиях увеличилась примерно на 26,4 тыс. тонн и составила 748,8 тыс. тонн в сутки.

В Kpler пояснили, что восстановление производства на НПЗ может быть обусловлено сезонным фактором. Там добавили, что к объемам, которые были до начала плановых ремонтных работ, российские заводы вернутся в начале июля.

Ранее президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что нефтегазовый рынок России имеет блестящие перспективы развития.