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Британия разрешит россиянам потратить замороженные средства лишь на одно

МИД Великобритании даст россиянам право тратить замороженные средства на Украину

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Global Look Press

Замороженные властями Великобритании активы граждан России смогут разморозить на траты для Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу британского МИД Джеймса Клеверли.

Уточняется, что российские активы будут заморожены до того момента, как Москва не выплатит Киеву компенсацию. Клеверли отметил, что данные расходы огромны.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании разработало закон, который позволит королевству сохранить санкции в отношении Российской Федерации до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Украине в связи с проводимой специальной военной операцией в этой стране. По словам Клеверли, Великобритания усиливает подход к санкциям и подтверждает то, что она готова поддерживать ограничения до тех пор, пока Россия не предоставит деньги для восстановления Украины.

19 мая стало известно, что Великобритания ввела санкции против 86 физических и юридических лиц, связанных с Россией.

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