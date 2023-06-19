Мишустин поручил в короткие сроки проработать поручения Путина на ПМЭФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям закрепить норму о том, что проверки бизнеса могут осуществляться только профильными ведомствами. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что если бизнес не связан с рисками для человека или окружающей среды, то его не нужно проверять какими-либо органами. Глава государства отметил, что в этом случае достаточно профилактических мер.

«Пожалуйста, проработайте их (меры — прим.) в максимально сжатые сроки в рамках своих компетенций. И прошу держать исполнение на личном контроле», — сказал Мишустин своим заместителям на оперативном совещании.

Также сообщалось, что президент РФ Путин на ПМЭФ попросил российское правительство создать отечественную модель по целевым условиям для ведения бизнеса.