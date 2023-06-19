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Блинкен на переговорах в Китае выступил за продление зерновой сделки

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на встречах с китайским руководством обсуждал продовольственную безопасность.

Он сообщил, что донес до коллег позицию США о важности продления Черноморской зерновой сделки.

Блинкен отметил, что Китай может сыграть ключевую роль в смягчении проблемы глобальной продовольственной безопасности.

Как напоминает НСН, при этом совместный координационный центр ООН ранее зафиксировал около 70 случаев, когда суда «зерновой сделки» отклонялись от коридора в Черном море.

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